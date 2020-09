L’Assemblea Nazionale Elettiva F.I.G.S. (Federazione Italiana Giochi Storici) ha riconfermato, con largo consenso, Danilo Marfisi, presidente del Mastrogiurato, nel ruolo di Consigliere Nazionale ed ha nominato Mario La Farciola, vicepresidente del Mastrogiurato, primo degli eletti nel Collegio dei Revisori dei conti.

Le rievocazioni e i giochi che fanno capo alla F.I.G.S., unica associazione esistente in questo campo in Italia, rappresentano le migliori e più antiche tradizioni popolari del nostro Paese. Si tratta di eventi straordinari e unici nel loro genere che conservano matrici sportive e competitive tali da implicare, per coloro che vi partecipano in prima persona, una preparazione impegnativa almeno quanto per le moderne, più conosciute e praticate discipline.

Ma è nella ricostruzione dell'ambientazione storica che si sviluppa per ciascun gioco la massiccia partecipazione attiva di persone di ogni ceto sociale senza distinzione alcuna. Nella cornice degli splendidi centri storici delle nostre città, per noi Lanciano, centinaia e talvolta migliaia di cittadini in costume rinascimentale o medievale diventano attori creando scenografie altrove irripetibili. Eventi che costituiscono una ricchezza enorme, autentici giacimenti culturali da coltivare e sviluppare.

La Federazione Italiana Giochi Storici è a sua volta associata alla Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations Historiques.

Marfisi e La Farciola si dichiarano orgogliosi di poter continuare a rappresentare la città di Lanciano in tavoli così importanti, mentre si inizia già a pensare all’edizione 2017 della grande rievocazione storica del Mastrogiurato che quest’anno si svolgerà domenica 3 settembre.