Sono stati salvati nella notte dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico quattro escursionisti di Lanciano in difficoltà sul monte Ogni, località Palombaro, sulla Majella.

I quattro lancianesi avrebbero dovuto raggiungere un rifugio della zona, ma intorno ai 1500 metri, stanchi e in difficoltà, hanno deciso di tornare indietro. Purtroppo non sono riusciti a rintracciare il sentiero e si sono imbattuti in un canale innevato piuttosto ripido e con frequenti salti di roccia. Pur muniti di ciaspole, uno dei quattro ha accidentalmente perso una scarpa, condizione estrema che li ha convinti a lanciare l’allarme.

Prima con il fuoristrada e poi, a causa di una slavina, proseguendo a piedi, i Soccorritori del Cnsas e i Carabinieri Forestali hanno raggiunto il luogo preciso dell’incidente grazie alle coordinate ricevute dagli escursionisti via Whatsapp. I quattro avevano anche acceso un fuoco per scaldarsi e, recuperati in buone condizioni di salute, sono stati accompagnati fino a Valle Palombaro, luogo in cui avevano parcheggiato le loro auto.