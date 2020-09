“Basta degrado con siringhe e sporcizie nel Parco Diocleziano”. A segnalarlo il candidato consigliere comunale alle scorse elezioni comunali, Nico Barone, che presenterà un esposto al sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, al prefetto, e al comandante della polizia municipale.

“Una grave situazione di degrado ambientale e sociale, - scrive Barone - per la presenza di discariche e decine di siringhe da insulina, nonché di materiale vario necessario per bucarsi (scatole di medicinali, lacci emostatici, cotoni e fazzoletti insanguinati), oltre a scritte sulle mura storiche del ponte Diocleziano, avanzi di cibi consumati sul posto e materassi”.

Secondo quanto hanno riferito alcuni residenti della zona allo stesso Barone “tutte le notti in quel posto vi è un continuo via vai di persone, tanto da ipotizzare uno spaccio vero e proprio di droga”. Per questo Barone chiede “un intervento immediato per accertare la situazione e quindi eseguire una bonifica e disinfestazione dell’intera area e l’accensione notturna dell’illuminazione che mi riferiscono essere sempre spenta, nonché provvedere all’installazione di un cancello per impedire l’accesso durante la notte”.

Infine, conclude Barone “durante l'ultima nevicata, si è staccato un costone nella parte laterale del parco, compreso un recinto di mattoni di ghisa che è crollato da un altezza di venti metri al suolo. Chiedo pertanto un rapido intervento dell'autorità competenti in materia vista la criticità idrogeologica della zona”.