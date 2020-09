E’ online sul sito www.scuolaunpli.it l’avviso per le iscrizioni al ciclo di seminari Progettare la cultura e il turismo, un percorso di cinque incontri per un totale di 20 ore, il cui obiettivo è approfondire diverse questioni legate allo sviluppo locale a base culturale. L’iniziativa, promossa dalla Scuola UNPLI per il patrimonio culturale e il paesaggio, è in programma tra i mesi di aprile e maggio e si terrà a Lanciano, nel Palazzo degli Studi.

In sostanza, i seminari si propongono di tenere vivo il tema dello sviluppo economico e sociale locale a base culturale, in particolare del territorio e della comunità abruzzesi, tra gli addetti del settore e gli aspiranti tali. Animatori del dibattito saranno autorevoli professionisti e operatori coinvolti in interventi e progetti di innovazione sociale e culturale a livello nazionale e internazionale.

Il percorso è aperto a tutti e, in particolare, si rivolge a giovani con un interesse ad approfondire le possibilità di sviluppo locale a base culturale, ma anche a professionisti e consulenti, imprenditori del sistema produttivo culturale e creativo, imprenditori del settore turismo, amministratori pubblici e funzionari PA, operatori culturali a vario titolo, volontari del mondo dell'associazionismo culturale e sociale.

Ampia la rete di partenariato coinvolta nell’iniziativa: Comune di Lanciano, Consorzio Universitario di Lanciano, Federculture, ANCI Abruzzo, ANCI Giovane Abruzzo, LabGov, Noema Research (Londra), RATI Rete Abruzzese per il Talento e l’Innovazione, DMC Terre del Sangro Aventino, Provincia di Chieti, UNPLI Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.

Coordinato dal responsabile della Scuola UNPLI, Carlo D’Angelo, il programma prevede interventi di Antonella Agnoli (consulente bibliotecaria e membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici presso il MiBACT), Chiara Prevete (senior researcher di LabGov), Dino Angelaccio (direttore del Laboratorio Accessibilità Universale dell’Università di Siena), Luca Introini (economista della cultura, consulente di Federculture) e Davide Baruzzi (project designer e founder di BAM! Strategie culturali di Bologna).

Tutte le informazioni su contenuti dettagliati, profili dei relatori, calendario e modalità d’iscrizione si trovano sul sito www.scuolaunpli.it. In alternativa è possibile contattare lo staff della scuola all’e-mail infocorsi@scuolaunpli.ito recarsi presso il Palazzo degli Studi.