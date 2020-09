E’ stata inaugurata questa mattina la 28esima edizione di Abitare Oggi, la fiera nazionale dedicata a edilizia e architettura, a Lancianofiera. Sono circa un centinaio gli espositori presenti nei due padiglioni del Polo Fieristico che mettono presentano soluzioni originali e sofisticate per rendere più bella e accogliente la propria casa.

Salotti e poltrone di tutte le linee e colori dominano l'angolo del relax, tende, tappeti e rivestimenti dagli svariati disegni, camere da letto raffinate e moderne, non mancano pezzi in stile per chi non rinuncia a un mobile classico, senza tempo. Ci sono suggerimenti per costruzioni in legno, con una vera novità riconducibile alla bioedilizia, sono mattoni realizzati con la canapa, una proposta che sicuramente catturerà l'interesse degli operatori del settore. Uno spazio tutto al femminile è dedicato alla creatività e alla fantasia con lavori fatti rigorosamente a mano.

Non mancheranno i momenti per approfondire la conoscenza di argomenti importanti e attuali come la sicurezza, tema centrale dei convegni in programma, organizzati in collaborazione con gli ordini professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri), sono previsti anche corsi di formazione.

“Veniamo da un periodo non facile ed è stato complicato organizzare questa fiera dopo il maltempo che ha colpito il nostro Abruzzo ma ce l’abbiamo comunque fatta. - commenta il presidente di Lancianofiera Franco Ferrante - La peculiarità di questa edizione è data dall'argomento che abbiamo voluto mettere al centro, la sicurezza. Guardiamo ad una casa che sia comoda, confortevole, arredata con gusto ma anche e soprattutto sicura, che non trascura nessun aspetto pur di garantire e assicurare la tranquillità e la salute di chi ci abita”.

Parole di apprezzamento anche dal vicesindaco Pino Valente che, durante l’inaugurazione ha rimarcato la vicinanza del Comune di Lanciano soprattutto con la congiuntura economica che stiamo vivendo. Giuseppe Torricella, in rappresentanza della Camera di Commercio di Chieti, ha rimarcato il ruolo di volano economico che ha la Fiera “in un territorio che produce un Pil importante”.

Anche il sindaco di Lanciano e presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo ha voluto sottolineare il periodo di emergenza in cui si è inserita l'organizzazione di questa rassegna proprio per rimarcare che nonostante i disagi il risultato non ha deluso le aspettative. “L'abitare è un tema fondamentale che riguarda tutti, non ci sono solo le case, ma anche gli uffici, i luoghi pubblici e quindi il tema della sicurezza è fondamentale, specie alla luce degli ultimi drammatici avvenimenti”, ha commentato Pupillo ricordando ancora una volta i previsti interventi di riqualificazione e ristrutturazione di un padiglione.

La fiera sarà aperta fino a domenica 5 marzo, dalle 10 alle 19, l’ingresso è gratuito.