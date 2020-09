Misure di sicurezza imponenti domani, giovedì 2 marzo, nel tribunale di Lanciano in via Fiume, dove si terrà in Corte d’Assise il processo per direttissima a carico di Fabio Di Lello, panettiere vastese che lo scorso 1 febbraio uccise a colpi di pistola Italo D’Elisa, coinvolto nell’incidente stradale che, 9 mesi prima, costò la vita a Roberta Smargiassi, moglie di Di Lello (QUI l'articolo).

Corte d’Assise già preparata con un supplemento di sedie in aula per la stampa che arriverà domani in città per seguire il processo e il parcheggio del presidio di giustizia frentano sarà chiuso dalle 8.30 per tutta la durata dell'udienza. L'accesso all'aula della Corte d'Assise sarà limitato a sole 60 persone ed a non più di una telecamera. Infine, per ragioni di ordine, sarà chiuso all'accesso del pubblico e degli utenti ordinariamente abilitati gli spazi destinati a parcheggio nel cortile del palazzo, durante i tempi di svolgimento dell'udienza.