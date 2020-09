“La rimozione dei semafori della ztl non cela alcuna volontà di fare cassa o trarre in inganno automobilisti lancianesi o turisti, ma solo la conseguenza di quanto imposto dal Ministero dei Trasporti a seguito di un esposto arrivato da un cittadino frentano". A dirlo l’assessore alla mobilità Francesca Caporale dopo le polemiche sorte in città a seguito della notizia della rimozione dei segnali luminosi in corrispondenza delle ztl (QUI l’articolo).

“Il Ministero, una volta interpellato, - spiega la Caporale - ci ha detto che i classici semafori con le lui rosse e verdi non sono in linea con il vigente Codice della Strada intimandoci per questo motivo la rimozione degli stessi nei più brevi tempi possibili”.

E così i tecnici comunale hanno provveduto a togliere i dispositivi dai varchi, in attesa di una soluzione migliore che possa continuare ad aiutare gli automobilisti a districarsi con gli orari nelle zone a traffico limitato di Borgo e Lancianovecchia.

“Al momento ci stiamo muovendo su due fronti diversi. - dice l’assessore a Zonalocale - In primo luogo stiamo contattando realtà con ztl simili alla nostra per capire se possiamo riutilizzare, seppur in modo diverso, i semafori che abbiamo e nello stesso tempo - prosegue - stiamo chiedendo preventivi per nuovi cartelli luminosi che segnalino i ‘varchi aperti’ come accade già in diverse città d’Italia”.

Nel frattempo è naturale chiedersi se tutte le multe elevate durante il periodo di funzionamento dei semafori, ritenuti abusivi, siano da ritenersi non valide proprio a causa del parere del Ministero e gli automobilisti dovranno accontentarsi della segnaletica verticale che, seppur a norma di legge, risulta di difficile lettura per le auto in transito e fare esercizio di memoria per ricordare gli orari delle chiusure al traffico.

La ztl resta attiva nel quartiere Borgo con chiusura al traffico non autorizzato dalle 14 alle 16 e dalle 20 alle 7 da lunedì al venerdì; sabato dalle 14 alle 16 e dalle 20 alle 7 del lunedì successivo. Nel quartiere Lancianovecchia chiusura al traffico non autorizzato dalle 13 alle 16 e dalle 20 alle 9, tutti i giorni.