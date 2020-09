Il weekend che precede il carnevale e ci introduce alla Quaresima è il momento giusto per dilettarsi in cucina preparando dolci in attesa del martedì grasso. E allora noi vi proponiamo la ricetta della cicerchiata, dolce tipico italiano, soprattutto di Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, tradizionale leccornia da portare in tavola a carnevale.

Secondo la tradizione, questo dolce tipico sarebbe originariaro proprio delle nostre zone, in particolare l’area del Sangro, ma c’è chi vuole farlo risalire all’epoca dell’Umbria storica. Ma da dovunque provenga, il dolce composto da palline fritte e poi mescolate tra loro con miele fino a formare una divertente e golosa ciambella, attira tutti e non può mancare sulle nostre tavole nel periodo di carnevale per questo vi proponiamo questa ricetta casalinga, una delle tante varianti che si sono tramandate in famiglia, partendo da quella originale.

Ingredienti:



600 gr di farina

5 uova

1 limone grattugiato

1 bustina di lievito

2 cucchiai di liquore per dolci

100 gr di olio

6 cucchiai di zucchero

1 pizzico di sale

miele

Procedimento:

Mettete la farina a fontana ed aggiungete mano a mano tutti gli ingredienti fino a formare una pasta omogenea ed elastica. Prendete un po’ di impasto alla volta, formate delle striscioline di pasta e poi delle palline che andrete a friggere nell’olio bollente e mentre si raffredderanno, fate sciogliere il miele in un pentolino.

Ora disponete le palline su un piatto umido, aggiungete il miele ed aiutandovi con le mani formate una ciambella. A questo punto non vi resta che aspettare che il miele si raffreddi e si solidifichi e… buon appetito e buon carnevale!