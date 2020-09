Aprirà ufficialmente il prossimo lunedì 27 febbraio la nuova sede dell’Unione Sindacati di Base (USB) a Lanciano, in via Veneto 7. A presentarla, nelle stanze che ospiteranno caf, patronato e centro di raccolta per le pratiche fiscali, Luigi Iasci, Mario Frittelli e Fabio Cocco.

“Questa realtà saprà sicuramente farsi sentire a Lanciano, in Abruzzo e sarà presente a livello nazionale. - afferma Frittelli - In questo particolare momento storico c’è bisogno di un nuovo sindacato che sia davvero in grado di intercettare i bisogni dei lavoratori, che sia capace di ascoltare e di rappresentare non solo una fetta di popolazione, ma chiunque”.

Da lunedì 27, oltre ai servizi di caf e patronato, ci sarà uno sportello casa per andare incontro alla sempre crescente emergenza abitativa e uno sportello per i migranti. “Ciò che ci proponiamo di fare è aprire anche ai più giovani - sottolinea Luigi Iasci - e aiutare chi vive ogni giorno situazioni di precariato e nuove forme di vera e propria schiavitù e forse non ha piena conoscenza dei propri diritti e doveri”.

Il centro di raccolta sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17; mentre il sabato resterà aperto dalle 8.30 alle 12.30.