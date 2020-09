E’ quasi tutto pronto per la 28esima edizione di Abitare Oggi che si terrà dal 3 al 5 marzo prossimo nei padiglioni di Lancianofiera con ingresso gratuito. A presentare la rassegna, da sempre attenta ad esigenze e richieste del mondo dell’architettura ed edilizia, è stata presentata questa mattina dal presidente di Lancianofiera Franco Ferrante, dal sindaco di Lanciano Mario Pupillo e dalla rappresentante della Bper Banca Linda Zulli, assente giustificato l’assessore regionale Donato Di Matteo.

“La nostra attenzione va da sempre a una casa bella, accogliente, comoda e soprattutto sicura. - afferma Ferrante - Ci saranno circa 100 espositori che si metteranno in mostra nei nostri padiglioni e, come ormai consuetudine, saranno diversi anche incontri e convegni con gli operatori del settore promossi in collaborazione con gli ordini professionali”.

Al centro, come ha puntualizzato il presidente, c'è un tema tristemente e drammaticamente attuale legato al terremoto che, in Abruzzo e in altre regioni vicine, sembra davvero non avere fine. “La casa in sicurezza nell'Italia del sisma” è, infatti, uno dei principali argomenti. Si parlerà quindi di ricostruzione, adeguamento sismico e nuovi incentivi. Attualmente sono in vigore norme di costruzione molto rigide dal punto di vista sismico. Purtroppo però la maggior parte delle costruzioni esistenti non sono state realizzate con questi criteri, creando un alto fattore di rischio. Come sapere se la propria casa è sicura dal punto di vista antisismico? Come intervenire? Come usufruire delle detrazioni Irpef? Quale aliquota? Sono tante e tutte interessanti le domande alle quali si cercherà di dare una risposta chiara ed esauriente.

“Abitare Oggi è ormai una manifestazione consolidata che, oltre all’estetica, dà grande importanza agli incontri per addetti ai lavori. - commenta Pupillo - Ed una fiera così pensata sarà sempre al centro delle attenzioni del pubblico perché si parla di casa e per noi la casa resta il nostro microcosmo, la nostra famiglia”.

Tante le attività ancora in cantiere per questo 2017 come la fiera dell’elettronica saltata a causa della neve di gennaio, la fiera delle mongolfiere a giugno ed una nuova gestione per la fiera dedicata alle spose nel mese di maggio.

“La casa è il luogo sociale per eccellenza - sottolinea Linda Zulli - ed è importante l’attenzione che questa fiera riesce a dare al bello, alla creatività e nello stesso tempo alla sicurezza, per questo noi come Bper confermiamo la nostra vicinanza”.

Nell’edizione 2017 si rinnoverà anche la partnership con l’Università Europea del Design che farà il suo omaggio a Frank Lloyd Wright, architetto statunitense tra i più influenti del XX secolo, creando nella fiera anche un angolo storico e culturale.