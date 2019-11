Quattro nuovi primari sono in arrivo all’ospedale di Lanciano. Ad annunciarlo il sindaco Mario Pupillo a seguito del via libera dell’assessore regionale Silvio Paolucci.

“Il nulla osta della Regione Abruzzo per la procedura concorsuale che si attiverà per 4 nuovi direttori di unità operative complesse da destinare all'ospedale Renzetti di Lanciano è un'ottima notizia che dà ampie garanzie sul futuro del nostro ospedale di primo livello. - commenta Pupillo - Ma non solo: rappresenta l'ennesima testimonianza dell'attenzione della Regione Abruzzo e dell'assessore alla Programmazione Sanitaria, Silvio Paolucci, per Lanciano e il comprensorio frentano".

I 4 nuovi direttori delle unità operative complesse di Ortopedia, Anestesia e Rianimazione, Medicina Interna e Neurologia andranno ad aggiungersi al direttore UOC di Pediatria, il cui nulla osta ad attivare il concorso era già arrivato a dicembre 2016. “Un segnale chiaro ed inequivocabile su come la Regione Abruzzo abbia puntato con decisione sul Renzetti per assicurare ad un hinterland che va dal Sangro Aventino all'Ortonese una sanità di primo livello e di assoluta qualità”, conclude il sindaco di Lanciano.