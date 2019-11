Quattro incontri pubblici per conoscere il nuovo regolamento che disciplina le zone a traffico limitato sono promossi dall’assessorato alla Mobilità del Comune di Lanciano per i quattro martedì di marzo (7, 14, 21 e 28) nel salone d’onore dell’ex Casa di Conversazione dalle 15 alle 17.

“Siamo felici che i transiti non autorizzati siano in forte riduzione, come dimostra il calo verticale delle sanzioni dall'entrata in vigore ad oggi. E' un dato che ci conforta e che dimostra come la cittadinanza abbia recepito il messaggio alla base della ztl, ovvero la tutela del nostro centro storico e dei residenti che lo abitano attraverso la limitazione del traffico in ore prestabilite segnalate sui cartelli agli ingressi dei varchi” dichiarano il sindaco Mario Pupillo e l’assessore Francesca Caporale.

Da una media di circa 150/200 infrazioni al giorno nel primo periodo di vigore della ztl si è passati a una media di circa 15/20 infrazioni al giorno registrate nell'ultimo mese di gennaio. “Riteniamo pertanto superato il periodo emergenziale iniziale in cui abbiamo scelto di andare incontro alla cittadinanza e agli automobilisti, aggiungendo alla segnaletica verticale prevista per legge un'ulteriore indicazione luminosa agli ingressi dei varchi e istituendo l'ufficio ricorsi. - sottolineano - Le indicazioni luminose saranno rimosse e l'ufficio ricorsi ztl verrà chiuso a partire da lunedì 27 febbraio”.

La ztl è attiva nel quartiere Borgo con chiusura al traffico non autorizzato dalle 14 alle 16 e dalle 20 alle 7 da lunedì al venerdì; sabato dalle 14 alle 16 e dalle 20 alle 7 del lunedì successivo. Nel quartiere Lancianovecchia chiusura al traffico non autorizzato dalle 13 alle 16 e dalle 20 alle 9, tutti i giorni.