Partirà domenica 26 febbraio, alle ore 18, nella sala di musica da camera Manlio La Morgia nel Parco delle Arti Musicali, la stagione 2017 dei Concerti del Parco a cura dell’associazione “Amici della Musica” - Fedele Fenaroli. Ad inaugurare la rassegna il concerto del Music Marketing Workshop con il recital pianistico di Irina Gladilina, con musiche di Schumann, Chopin e Rachmaninoff.

Si rinnova anche quest’anno, quindi, il progetto didattico dell’associazione “Amici della Musica” che prevede una serie di concerti tutti collegati a seminari, conferenze, workshop, corsi, master class, stage e recording day. Questi corsi ampliano l'offerta formativa, didattica e musicale, a tutto l'anno accademico, per interrompersi solo nel periodo estivo e far posto alla formazione orchestrale e i concerti collegati dell'Estate Musicale Frentana.

L'associazione ricorda inoltre che la campagna per il rinnovo delle quote associative e degli abbonamenti per la 46esima stagione dell’Estate Musicale è già iniziata da lunedì 6 febbraio 2017, nella segreteria dell’associazione stessa nel Parco delle Arti Musicali, ogni mattina, dal lunedì al venerdì.