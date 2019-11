Sono arrestati con l’accusa di stalking nei confronti del datore di lavoro che li aveva licenziati due fratelli albanesi residenti e a Lanciano e Atessa, su disposizione del Gip Massimo Canosa, su richiesta del Pm Andrea Papalia.

In base alle indagini dei Carabinieri della compagnia di Atessa, su denuncia dell’imprenditore a capo di un’azienda metalmeccanica, Luan Sina (39 anni) e il fratello Perparin (38) subito dopo il licenziamento avrebbero inviato numerosi sms all’ex datore di lavoro minacciandolo di morte se non li avesse riassunti. I due erano stati licenziati, per giusta causa, a fine dicembre 2016.

I fratelli si trovano ora nel carcere di Villa Stanazzo di Lanciano.