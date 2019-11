E’ ancora tutta transennata l’area in via Ferro di Cavallo, proprio nella curva nella rotonda, dove la settimana scorsa si è aperta una buca molto profonda (QUI l'articolo). Ieri è stato effettuato un scavo esplorativo dai tecnici comunali e della Sasi per capire la gravità dell’accaduto e verificare un eventuale danno alla fognatura.

“Ieri abbiamo fatto uno scavo esplorativo - dice il dirigente Stefano Rastelli a Zonalocale - ed abbiamo scoperto che i lavori, risalenti a circa 20 anni fa, non avevano ben compresso il terreno di riporto in quella zona che, com’è noto, presenta una specie di fosso e con il passare degli anni, delle forti piogge e le nevicate, l’asfalto non ha retto. Domani i tecnici della Sasi dovrebbero riparare i lievi danni alla fognatura, - spiega - noi monitoreremo la situazione e poi procederemo alla riasfaltatura ed alla ripristino della regolare viabilità.