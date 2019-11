Lo spettacolo teatrale “Tanos” non lascia, raddoppia. Dopo il successo di pubblico e critica del 2016 il Teatro Stabile d’Abruzzo - Ente Teatrale Regionale, diretto dal M° Alessandro D’Alatri, ha deciso di produrre e distribuire per il 2017 lo spettacolo teatrale “Tanos” regia Stefano Angelucci Marino. “Tanos” ha debuttato nel luglio 2016 in Argentina.

“Nello spettacolo “Tanos” – spiega Stefano Angelucci Marino - con grande ironia e semplicità si racconta degli italiani emigrati in Argentina nel 1950. Domenico e Rosa, giovani sposi, in famiglia sentono scoppiettare l’idioma abruzzese, idioma che tra i componenti del “clan“ rappresenta il mito dell’origine, il rifugio salvifico, l’identità riaffermata, mentre per loro, senza lavoro nel 1950 e pieni di ambizioni, significa solo emarginazione e disprezzo. Inizia così l’avventura di una coppia che costruisce su di sé una visione dell’estero, dell’Argentina come terra da conquistare. Conquistare il successo, un buon lavoro, costruirsi una casa… e farla finita con l’Abruzzo. “Tanos” è il racconto di un continuo sogno ad occhi aperti, e del sogno questo spettacolo conserva la struttura ambigua e sfuggente. - spiega - Le musiche originali di questo riallestimento sono del M° Giovanni Sabella. Nel 2016 abbiamo registrato con questo lavoro un grande apprezzamento per la storia raccontata e, specie in Argentina, per lo specifico di cultura teatrale italiana che abbiamo rappresentato (maschere della commedia dell’arte e burattini d’arte).”

La prima italiana di “Tanos” andrà in scena sabato 25 febbraio al Teatro Studio di Lanciano, per poi arrivare sulle piazze di Pescara, Chieti, Vasto, Udine, Milano e Roma. Nel mese di agosto 2017 invece “Tanos” toccherà le città di Buenos Aires, Rosario, Bahia Blanca e Mendoza in Argentina. La tournée argentina è realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires diretto da Maria Mazza, con il Console Generale d’Italia a Rosario Giuseppe D’Agosto e con il presidente della “Famiglia Abruzzese” di Rosario Cav. Marcelo Castello.