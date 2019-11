E’ giunta quasi al termine la seconda edizione del concorso “Scommettiamo che stavolta vinci tu?”, promosso dal Consorzio Le Vie del Commercio. Per ogni acquisto effettuato nei negozi aderenti al Consorzio e usando la fidelity card, i clienti hanno ricevuto una cartolina da grattare per partecipare all’estrazione degli oltre 200 premi immediati oppure del premio finale, la vacanza a Tenerife.

“Il 28 febbraio terminerà il concorso - dice il presidente Fausto La Morgia a Zonalocale - e invito chiunque avesse ancora a casa le cartoline a grattarle perché i premi in palio sono ancora molti. Il 9 marzo ci sarà invece l’estrazione della vacanza a Tenerife e della bicicletta elettrica per questo non è ancora detta l’ultima parola”.