Appuntamento con il grande cinema questa sera al Ciakcity di Lanciano in via Bellisario per la prima regionale di Socialmente Pericolosi, il nuovo film di Fabio Venditti con Fortunato Cerlino (il Boss di Gomorra, la serie) e Vinicio Marchioni (il Freddo di Romanzo Criminale).

Il regista e Fortunato Cerlino saranno a Lanciano in occasione della proiezione della pellicola, questa sera alle 20.30, per incontrare il pubblico e la stampa prima dell'inizio del film.

Vinicio Marchioni e Fortunato Cerlino sono protagonisti della più difficile fra le amicizie, quella fra un giornalista e un camorrista.

Il film, tratto da una storia vera, racconta la storia di Fabio Valente, un giornalista (Vinicio Marchioni) e di Mario Spadoni, un camorrista condannato all’Ergastolo (Fortunato Cerlino). I due si conoscono in occasione di un reportage dal carcere di Sulmona. La loro confidenza cresce con il tempo e con gli incontri che si susseguono per scrivere un libro sulla terrificante guerra di camorra degli anni '80. Insieme decidono di mettere in piedi un progetto di studio e di lavoro per i ragazzi di strada dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Un percorso durissimo per il giornalista romano che si immerge in quel mondo con delle regole tutte sue, dove il tipo di relazioni del mondo cosiddetto normale sono non soltanto disattese, ma addirittura del tutto sconosciute. Però ottenendo, a volte, dei risultati sorprendenti. In una sequenza di momenti durissimi e di colpi di scena continui fra i pericoli determinati dalla malattia e dai sospetti di un ritorno all'attività criminale del boss uscito dal carcere per gravi motivi di salute, il film non perde per un secondo la tensione narrativa. Con dei sapori molto diversi fra loro nel finale.