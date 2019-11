E’ stato sequestrato in via preventiva il cantiere edile in via San Spirito, ex sede distaccata del liceo scientifico Galilei e da settimane interessato da interventi di demolizione.

L’immobile, messo all’asta dalla Provincia con prezzo base di 1 milione 440 mila euro, è stato venduto nel 2012 a circa 400 mila euro. La superficie complessiva è di 4.810 mq.

Al posto della palazzina, che negli ultimi anni aveva ospitato gli uffici della Provincia di Chieti e del genio civile, dovrebbero sorgere due nuovi palazzi di 5 piani da 40 appartamenti ma l’intervento del Comando forestale carabinieri di Lanciano ha bloccato i lavori.

L’ipotesi di reato è illecita attività di gestione dei rifiuti ed il sospetto che tra i materiali vi siano tracce di amianto.