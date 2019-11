Tornano gli appuntamenti all’hospice di Lanciano in via Belvedere 65 con la terza edizione di Albachiarailvenerdì. La rassegna si compone di una serie di incontri monotematici costituiti dalla proiezione di film su temi di bioetica e da momenti di educazione alimentare accompagnati da degustazioni enogastronomiche.

Per un mese, fino al 10 marzo 2017, ogni venerdì, alle ore 18, l’hospice apre le sue porte per trascorrere insieme momenti di serenità e riflessione in un luogo troppe volte associato solo a situazioni di tristezza e disperazione.

Domani, venerdì 17 febbraio, l’appuntamento è con la proiezione del film del 2012 “Amour” di Michael Haneke. Venerdì 24, invece, sarà la volta dell’incontro/laboratorio “Raccontiamo il formaggio… dal latte al piatto” con l’agronoma Manuela Cozzi.

Venerdì 3 marzo, sempre alle ore 18, proiezione della pellicola “Qualcosa di buono” di George C. Wolfe, mentre il 10 marzo, ultimo venerdì in programma, incontro/laboratorio “Pane, amore e…” per una merenda insieme con i pani di Albachiara.