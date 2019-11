A più di un mese dall’inizio dei saldi e messa da parte la straordinaria ondata di maltempo che ha investito il nostro territorio, i commercianti iniziano a fare i primi bilanci di vendita e ciò che viene fuori non è positivo come si sperava nei primi giorni di gennaio.

“Le forti nevicate ci hanno senz’altro penalizzato perché ci hanno costretto alla chiusura per diversi giorni e tutto quello che è stato perso - dicono i commercianti - ormai non si recupera”. Un mese difficile gennaio, proprio quello in cui ci sono pagamenti e scadenze resi ancor più pesanti da entrate che, in alcuni casi, hanno subìto un calo anche del 50% che inciderà sul bilancio di vendite dell’intera stagione.

“La neve ci hanno danneggiato, è innegabile - dice un commerciante a Zonalocale - ma alla fine posso dirmi comunque soddisfatto. Dopo il maltempo abbiamo deciso di mettere sin da subito sconti più alti e questa decisione ci ha premiato. Dalla settimana prossima partiamo con la nuova collezione e, a conti fatti, i saldi reali pagano sempre soprattutto nei confronti di una clientela giovane e attenta”.