Partirà domenica 26 febbraio la nuova stagione dei Concerti del Parco a cura dell’associazione “Amici della Musica” - Fedele Fenaroli con il concerto del Music Marketing Worshop con il recital pianistico di Irina Gladilina, alle ore 18, nella sala “Manlio La Morgia", nel Parco delle Arti Musicali.

Nove appuntamenti da febbraio a dicembre, con la sola interruzione nei mesi estivi per lasciare spazio alla formazione orchestrale, con esibizioni nella sala di musica da camera “Manlio La Morgia” nel Parco delle Arti Musicali, tutte collegate a seminari, workshop e recording day, come nella migliore tradizione legata alla didattica dell’Estate Musicale Frentana. Ed insieme alla presentazione dei concerti, questa mattina, nella conferenza stampa a cui hanno partecipato il presidente dell’associazione “Amici della Musica” Omar Crocetti, il sindaco Mario Pupillo e l’assessore alla Cultura del Comune di Lanciano Marusca Miscia, è stata ufficialmente lanciata la campagna abbonamenti per la stagione 2017.

“Dopo il legittimo ricorso al Tar contro la sospensione dei fondi ministeriali del Fus, siamo più fiduciosi e pronti ad iniziare una nuova stagione nonostante le difficoltà. - afferma il presidente Crocetti - E lo faremo in grande con il nostro nuovo sovrintendente artistico, il maestro Donato Renzetti, gradito ritorno in città che dà ulteriore pregio alla nostra istituzione. A lui l’onore, il prossimo primo luglio, di aprire la stagione EMF, quando dirigerà l’Orchestra Filarmonica Gioachino Rossini di Pesaro. E chiediamo il sostegno della città e del territorio: abbonatevi e diventate soci della nostra associazione, siateci vicini”.

Anche l’assessore ed il sindaco si uniscono all’appello del presidente auspicando una sempre maggiore presenza di pubblico e vicinanza della società civile ad un’istituzione che ha fatto grande Lanciano nel mondo. “Io metterò in campo tutto il mio impegno personale per coinvolgere la cittadinanza e soprattutto i più giovani ed avvicinarli a questa bellissima realtà. - sottolinea l’assessore Miscia - L’Estate Musicale Frentana è per noi un pilastro fondamentale di Lanciano ed il nostro impegno affinché possa restare grande è totale”. “I corsi musicali estivi sono una nostra grande eccellenza culturale - afferma in chiusura il sindaco Pupillo - e la musica è un elemento imprescindibile della nostra città. Il mio auspicio è di poter vedere sempre teatri pieni in occasione dei concerti e riaccendere, finalmente, la passione per la musica sinfonica a Lanciano”.

L’abbonamento, dal costo di 50 euro, consentirà l'ingresso a tutti i concerti dell'Estate Musicale Frentana, tranne quelli fuori abbonamento, senza però la prenotazione del posto. Per i soci/abbonati sarà anche possibile entrare gratuitamente e assistere a tutti i Concerti del Parco nella Sala di Musica da Camera "Manlio La Morgia"nel Parco delle Arti Musicali.

Per sottoscrivere il proprio abbonamento o rinnovare le quote associative è possibile recarsi nella segreteria dell’associazione “Amici della Musica” nel Parco delle Arti Musicali in largo dell’Appello a Lanciano, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.

Questi gli appuntamenti con i Concerti del Parco 2017: