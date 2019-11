Il bocconotto, dolce tipico ed eccellenza del nostro territorio, sbarca a Venezia in occasione della mostra di arte contemporanea Art Walk. Durante l’inaugurazione della mostra, in programma il 18 febbraio prossimo, alle ore 11 nella splendida cornice di Palazzo Zenobio, ci sarà infatti l’opportunità di gustare l’unica e inimitabile prelibatezza castellina con vista laguna, grazie a Piero e Claudia Bucci, proprietari della Bottega del Bocconotto a Castel Frentano.

“Far conoscere il nostro prodotto in una città come Venezia e poterlo offrire agli ospiti importanti che interverranno all’inaugurazione di Art Walk ci riempie di gioia - commenta Piero Bucci - Il bocconotto è un dolce a base di cioccolato, mandorle e uova, una delizia dalla ricetta antica e in parte sconosciuta. È una forma d’arte del nostro paese e dell’Abruzzo intero e, inserirlo in un contesto del genere, in un palazzo storico, tra le bellezze di Venezia e tra le opere di molti artisti, penso possa essere un legame perfetto”.

Nato per la prima volta più di due secoli fa con la diffusione del cacao in Europa e in Italia, il bocconoetto è legato alla leggenda secondo cui una cuoca, per accontentare il nobile padrone della casa in cui prestava servizio, inventò un dolce che si potesse mangiare in un “sol boccone”, dettaglio dal quale è derivato anche il nome. Per altri, invece, il successo di questo dolce, sarebbe da accordare alle donne del piccolo paese chietino che presentarono il bocconotto nel settembre del 1926 per celebrare il passaggio del Re Umberto II tra le vie di Castel Frentano. Oggi il bocconotto è una vera e propria prelibatezza, preparato con materie prime di alta qualità e secondo il metodo artigianale.