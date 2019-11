Sono iniziati i lavori di potatura di circa 730 alberi comunali per un ammontare di 23 mila euro e da concludersi entro il prossimo 30 marzo.

I lavori sono comprensivi del ritiro e smaltimento ai sensi della legge del materiale potato. La potatura rispetterà, per quanto possibile, il portamento naturale e fisiologicamente corretto della specie botanica, con tagli di branche e rami non superiori a 30 centimetri di circonferenza. L'esecuzione dei lavori di potatura saranno effettuati sotto la supervisione di Alessandro Spoltore, geometra del settore Lavori Pubblici e di Mario Pocetti, capo giardiniere del Comune di Lanciano. Sono stati emessi i relativi divieti di sosta nelle zone interessate dall'intervento, a tutela dell'incolumità pubblica.

Di seguito le strade, il numero e la tipologia di albero interessati dall'intervento di potatura: via Martiri 6 Ottobre (parte alta), 114 alberi di Tiglio; via Barrella, 40 alberi di Tiglio; viale Cappuccini, 235 alberi di Tiglio; via Giangiulio, 16 alberi di Tiglio; via Galvani, 80 alberi di Tiglio; via Spaventa, 40 alberi di Olmo e Platani; via Don Minzoni, 3 querce; via Ovidio e Virgilio, 40 alberi di Tiglio; via Bielli, quartiere Santa Rita, 30 alberi di Tiglio; via Spataro, 56 alberi di Tiglio; via Marciani, 42 alberi di Leccio; via Cipollone, 31 alberi di Leccio.

“Si tratta di un intervento importante a tutela del nostro patrimonio verde che porteremo a termine entro il mese di marzo. La potatura ha molteplici obiettivi: eliminare i rami secchi lesionati o ammalati a difesa della pubblica incolumità, rimuovere gli elementi di ostacolo alla circolazione stradale e alle reti elettriche o altre reti tecnologiche preesistenti, difendere la pianta dal punto di vista fitosanitario. Chiediamo la collaborazione dei cittadini per i possibili e limitati disagi che comporteranno i lavori”, sottolinea l'assessore ai Lavori Pubblici, Pino Valente.