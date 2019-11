Giovedì 16 febbraio, alle ore 18, Achille Occhetto sarà a Lanciano, nel Palazzo degli Studi, per presentare il suo libro “Pensieri di un ottuagenario - alla ricerca della libertà nell’uomo”, edito da Feltrinelli e nelle librerie da novembre 2016.

Il volume propone un lungo viaggio tra politica e filosofia, una riflessione sul tema della libertà e del determinismo attraverso la lezione dei filosofi letti da Achille Occhetto nel corso del tempo. Non si troveranno in questo viaggio nel pensiero polemiche di partito o ricordi del proprio vissuto politico, ma considerazioni sul rapporto tra scienza e filosofia, tra visioni del mondo e potere, tra necessità e libertà, testimonianza della volontà di un politico di "invadere tutti i campi del sapere per ridare alla politica il desiderio dei pensieri lunghi".

Achille Occhetto, 81 anni a marzo, è stato ultimo segretario del Partito Comunista Italiano ed il primo del Partito Democratico della Sinistra. E’ stato cofondatore e vicepresidente del Partito del Socialismo Europeo nel 1990, deputato e presidente della Commissione Affari esteri della Camera e membro del Consiglio d’Europa dal 2002 al 2006.

A presentare il libro, insieme all’autore, ci saranno Maria Rosaria La Morgia e Baldino Di Mauro.