Insolito incontro questa mattina per chi era a passeggio con cani o nipotini nella pista di Villa delle Rose. Intorno alle ore 11.30 un serpente si aggirava in tranquillità proprio al centro della pista nel parco pubblico prima di essere portato via dagli operai Ecolan.

La Villa delle Rose è ormai all’abbandono da diverso tempo e gli appelli dei cittadini, evidentemente, non sono bastati.

“Oltre a spuntoni di ferro, buche, bottiglie, bivacchi notturni e immondizia varia, mancava solo il serpente che gira indisturbato e in pieno giorno, dove arriveremo? - si chiedono i presenti.