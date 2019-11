Per il Giorno del Ricordo 2017, CasaPound Italia ha scelto Lanciano per un corteo silenzioso che sfilerà tra le vie del centro per commemorare gli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia e di tutti i martiri delle foibe.

”Con questo corteo, che partirà alle ore 18 da piazza Plebiscito, attraverserà corso Trento e Trieste per concludersi presso il monumento ai martiri delle Foibe, rievocando anche nella toponomastica le tappe della nostra storia nazionale, tra vittoria e tragedia, - commenta Marco Pasquini, responsabile lancianese di CasaPound - vogliamo tener vivo il ricordo di chi pagó con la vita o l'esilio la sola colpa di essere italiano. Il 2017 vede le commemorazioni per il Giorno del Ricordo a 13 anni dalla sua istituzione troppo spesso ridotte a celebrazioni ufficiali di circostanza svolte in modo svogliato e frettoloso da figure istituzionali scarsamente partecipi, o ancora offese da manifestazioni e convegni di orientamento negazionista da parte di chi sputa per odio ideologico sulla sofferenza patita dai propri connazionali. - scrive Pasquini in una nota - CasaPound Italia ha fatto suo l'impegno di organizzare ogni anno in occasione del 10 febbraio manifestazioni ed eventi su tutto il territorio nazionale, affinché il ricordo di una parte di Italia perduta per una decisione delle potenze vincitrici del secondo conflitto mondiale e dei loro abitanti morti od esuli vittime dell'odio etnico anti italiano non venga perso né sminuito".