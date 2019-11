I Comuni di Altino, Archi, Atessa, Casalbordino, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Villalfonsina, Scerni, Torino di Sangro e Vasto che dalle 8.30 di questa mattina sono rimasti con i rubinetti a secco, riavranno, così come annunciato ieri sera dalla Sasi, l'acqua nelle ore serali. Bisogna solo aspettare il tempo necessario a riempire i serbatoi.

Il disagio si è creato a causa di un guasto che si è verificato lungo l'acquedotto Verde, nella tratta Casoli-Scerni-Vasto, che ha richiesto l'intervento urgente e tempestivo dei tecnici. Il guasto è stato riparato entro i tempi previsti, si è lavorato senza sosta proprio per evitare il protrarsi di una situazione di difficoltà e per ripristinare il servizio nei tempi garantiti.

“Guasti di questo tipo non sono facili da prevedere e quindi, quando si verificano c'è chi inevitabilmente ne subisce le conseguenze – sottolinea il presidente Sasi Gianfranco Basterebbe – stavolta a farne le spese sono stati comuni già pesantemente colpiti dall'emergenza delle scorse settimane e che più di altri hanno patito l'assenza di servizi essenziali. Noi, tengo a ribadirlo, abbiamo lavorato anche allora in condizioni difficilissimi per cercare di ridurre il più possibile i disagi. - conclude Basterebbe - Comunque i tempi di intervento sono stati rispettati e questa sera tutti i comuni riavranno l'acqua”.