A partire da venerdì 10 febbraio a Lanciano tornano le "Conversazioni del Venerdì", l'iniziativa promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano in collaborazione con le numerose associazioni culturali della città. La rassegna, che nella prima parte ha visto una grande partecipazione di pubblico, si ripropone come un momento originale di contaminazione tra le varie espressioni della cultura frentana. La seconda parte del cartellone, presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa, conta su 16 appuntamenti da venerdì 10 febbraio a venerdì 28 maggio 2017.

“Il nostro primo obiettivo è stato quello di riannodare i legami dell'identità frentana attraverso eventi volti alla divulgazione, alla conoscenza e alla riscoperta di tradizioni, saperi e personaggi. - commenta l’assessore alla cultura Marusca Miscia - Il secondo è stato quello di restituire i luoghi della ex Casa di conversazione ai lancianesi e alla città, per offrire gratuitamente e liberamente, a tutti, delle occasioni di crescita e di condivisione di esperienze che spaziano dalla letteratura alla poesia, dalla musica alla scienza, dal giornalismo alla fotografia. - sottolinea la Miscia - Il nostro grazie va alle associazioni e ai cittadini che gratuitamente hanno dato la disponibilità per l'organizzazione di incontri di elevato livello culturale, agli addetti alle strutture comunali, al personale di ruolo ed infine allo staff, la squadra operativa che per passione e grande generosità sono accanto a me in questa bella avventura”.

Gli artisti e le persone che hanno contribuito a realizzare Conversazioni del Venerdì: Giovanni De Guglielmo, Remo Vinciguerra, Giuseppe Maria Gnagnarella, Caterina Calabrese e Stefano Barbati, Simone Ciglia, Annamaria Talone, Giovanni de Gaetano, Giacomo de Crecchio, Remo Rapino, Riccardo Alessandrelli, Nicola d' Onofrio, Gabriele Tinari, Stefano di Matteo, Marco Guzzi, Marilena di Bucchianico, Maria Rosaria Fioretti, Andrea Bucci, Alessandro Obino.

Le associazioni culturali che hanno contribuito a realizzare Conversazioni: RATI, Davide Orecchioni onlus, L'Acchiappanuvole, AspieDavid Abruzzo, Teatri de la Rue, Teatro del Krak, Caritas Diocesana Lanciano/Ortona, Gruppo Astrofili Frentani, Rete Europa Abruzzo di Lanciano, Favole in Valigia, Lanciano Lab onlus, Teatro Studio Lanciano, Castelvecchi Editore.

Per l'intero programma, CLICCA QUI.