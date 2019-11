A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito nelle scorse settimane l’Abruzzo, Enel ha avviato le attività per riconoscere ai clienti sia gli indennizzi automatici che ulteriori indennizzi per i danni subiti a seguito dell’interruzione di energia elettrica.

"Per garantire una presenza più capillare sul territorio - spiegano da Enel - l’azienda sta già disponendo l’apertura di ulteriori canali di contatto con i clienti nelle sedi di Vasto (Via del Porto, 16) Lanciano (Zona Industriale, località Follani, 30) e Giulianova (Via Galilei, 102)". Gli altri sportelli attivi per richiedere indennizzi aggiuntifi o risarcimento danni sono a Pescara (Via Conte di Ruvo, 5), Teramo (Viale Bovio, 40), Chieti (Via Auriti, 1) e Ascoli Piceno (Viale Treviri, 192), aperti dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 15,30 dal lunedì al venerdì: "Sarà possibile ricevere e presentare il modulo per richiedere l’indennizzo aggiuntivo e/o il risarcimento danni, allegando per quest’ultimo la documentazione idonea (fatture, relazione del tecnico intervenuto, ecc.)".

Per quanto riguarda invece gli indennizzi automatici previsti dalla normativa, "verranno corrisposti direttamente in bolletta - attraverso i venditori di energia elettrica - senza necessità di alcuna richiesta. L’entità varia in base alla durata dell’interruzione, alla tipologia e all’ubicazione della fornitura".

Intanto prosegue il lavoro di riparazione delle linee elettriche, anche con l’ausilio di droni per la verifica dei tratti danneggiati dall’eccezionale ondata di maltempo: "Proseguono le attività della task force attivata per la gestione dell’emergenza in oltre 100 cantieri per riparare definitivamente i tratti di rete elettrica danneggiati. L’operazione consentirà di ricollegare alla rete i clienti attualmente serviti attraverso i gruppi elettrogeni, che potranno così essere man mano rimossi. Dopo un picco di 1.000 generatori dispiegati sul campo, il numero di gruppi ancora attivi in Abruzzo è sceso attualmente a 50 ed è in progressiva riduzione grazie all'avanzamento dei lavori di riparazione".