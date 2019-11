Continuano gli appuntamenti con la stagione di prosa al teatro Fenaroli di Lanciano. Oggi, martedì 7 febbraio, alle 21, andrà in scena “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo, con Mariangela D’Abbraccio e Geppy Gleijeses e con Nunzia Schiano, Mimmo Mignemi, Gregorio De Paola, Elisabetta Mirra, Ylenia Oliviero, Agostino Pannone, Fabio Pappacena e Eduardo Scarpetta. Regia Liliana Cavani.

“Filumena Marturano” è il testo di Eduardo più rappresentato all’estero, ispirato da un fatto di cronaca dal quale ha costruito una delle più belle commedie dedicata alla sorella Titina.

È la storia di Filumena Marturano e Domenico Soriano: lei è caparbia, accorta, ostinata contro tutto e tutti nel perseguire la propria visione del mondo, con un passato di lotte e tristezze, decisa a difendere fino in fondo la vita e il destino dei suoi figli (è la nostra “Madre Coraggio”); lui borghese, figlio di un ricco pasticciere, “campatore”, amante e proprietario di cavalli da corsa, un po’ fiaccato dagli anni che passano e dalla malinconia dei ricordi, è stretto in una morsa dalla donna che ora lo tiene in pugno e a cui si ribella con tutte le sue forze.

Ma è soprattutto la storia di un grande amore. Due grandi attori quali sono Geppy Gleijeses e Mariangela D’Abbraccio guidati magistralmente da Liliana Cavani realizzano un evento teatrale che a Lanciano non poteva mancare.

I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30) e su www.teatrofenaroli.it.