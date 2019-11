Domenica 5 febbraio, alle ore 17 nuovo appuntamento con la Rassegna di Teatro Dialettale organizzata dall’Associazione Amici della Ribalta di Lanciano ed inclusa nel cartellone 2016/2017 del Teatro Fenaroli di Lanciano. In programma "E pu dicete ca so mattu”, tratto dalla commedia di Renato Brogelli, adattamento e regia di Graziano Sirci e portata in scena dalla Compagnia Teatrale ARCA di Trevi (PG).

Scritta da Renato Brogelli, Lu paciarellu du Boccaportu questo è il titolo originale in dialetto ternano, è ancora oggi una delle commedie più rappresentate e più divertenti in Umbria. E pu dicete che so mattu, è una serie di irresistibili gag, dove tutto ruota attorno a Pasqualino Lu mattu di casa che poi alla fine tanto più matto degli altri non è. Un personaggio buffo ed allo stesso tempo sensibile che con il suo modo di fare e le sue battute riesce a far ridere il pubblico fino alla fine.

I biglietti saranno in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30); apertura botteghino domenica ore 15.30.