Ancora un furto nella notte nel Liceo Artistico di Lanciano, in via Ferraris a pochi passi dalla chiesa di San Pietro, l’ennesimo in pochi mesi.

“Da almeno due anni abbiamo il sistema di allarme fuori uso e abbiamo ripetutamente avvisato la Provincia di Chieti affinché provvedesse a ripararlo - dicono dalla scuola - ma siamo ancora in attesa di un loro intervento e i furti sono ormai diventati una consuetudine”.

I malviventi sarebbero entrati da una porta sul retro dal piano interrato per poi dirigersi subito dove si trovano i distributori automatici scassinandoli e portando via gli incassi. Magro il bottino dato dai pochi spicci trovati nelle macchinette ma restano l’amarezza e la rassegnazione per situazione già nota e per la quale ancora non si riesce a porre rimedio.