Dopo il prolungato black out elettrico che, durante l’emergenza maltempo, ha interessato centinaia di migliaia di famiglie, Casartigiani scende in campo a sostegno di quanti hanno avuto notevoli danni e disagi a causa della mancanza della corrente elettrica.

Non solo utenze domestiche, ma anche tante aziende e locali commerciali sono rimasti al buio per giorni e giorni, a Lanciano anche per più di 74 ore e Casartigiani mette a disposizione dei cittadini e delle imprese esperti che potranno dare supporto nelle attività e nelle pratiche (QUI l’articolo) per il rimborso danni causati dalla mancanza di energia elettrica.

Per maggiori informazioni è possibile recarsi presso gli uffici di via Cesare Battisti 8 a Lanciano, chiamare lo 0872/714830 oppure scrivere a info@casartigianionline.it.