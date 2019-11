E’ di 1 milione e 500 mila euro il finanziamento che la Regione Abruzzo ha stanziato per la città di Lanciano, in particolar modo per la messa in sicurezza della frana in contrada Santa Giusta.

“Il Comune aveva presentato un progetto esecutivo partecipando al bando per interventi causati dal dissesto idrogeologico - ha riferito l’assessore ai lavori pubblici Pino Valente a Zonalocale - ed il primo lotto funzionale che riguarda proprio la zona più critica di Santa Giusta, nei pressi della chiesa, è stato finanziato, finalmente una buona notizia dopo un mese così difficile”.

E’ da diverso tempo ormai che in contrada Santa Giusta si fanno i conti con più di un movimento franoso che preoccupa gli abitanti della zona e che, negli ultimi anni, ha portato allo sgombero di diverse case ed al rischio evacuazione per un’altra decina di abitazioni.

“E’ di questa mattina la presentazione ufficiale degli interventi - ha spiegato Valente - e non sappiamo ancora con certezza i tempi in cui potremo avere questi fondi ma speriamo di poter far partire l’appalto per la fine del 2017 così da poter iniziare i lavori quanto prima”. Il progetto esecutivo, e quindi immediatamente cantierabile, è stato redatto dagli uffici del settore Lavori Pubblici del Comune di Lanciano e per questo, una volta terminato l’iter burocratico del caso, si potrà partire in brevissimi tempi dando così una risposta concreta alla zona rossa di contrada Santa Giusta.