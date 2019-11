Si terrà il prossimo lunedì 30 gennaio nella sede di Pescara della Regione Abruzzo la conferenza dei servizi che deciderà sulla nuova autorizzazione del sansificio Vecere di Treglio, da negare o concedere per i prossimi 15 anni.

Alla conferenza parteciperanno l’Arta Abruzzo, la Sasi, la Asl Lanciano-Vasto-Chieti e il Servizio gestione e qualità dell’acqua della Regione Abruzzo, oltre ai Comuni di Treglio e di Rocca San Giovanni.

“Siamo sicuri che dopo molti anni di battaglie, manifestazioni, cortei, dibattiti pubblici e inchieste giornalistiche e televisive - commenta in una nota l’associazione ambientalista Nuovo Senso Civico - dopo che l’intera popolazione frentana comprendente non solo gli abitanti di Treglio ma anche quelli dei Comuni vicini si è rivoltata contro la presenza inquinante del sansificio, dopo che le stesse istituzioni pubbliche a partire dall’Amministrazione comunale di Treglio si sono espresse in tutti i modi per la cessazione di questa attività in loco, non vi siano incertezze nel negare la nuova autorizzazione soprattutto alla luce di inchieste e sequestri (QUI l’articolo) che hanno visto il sansificio protagonista nel ultimi anni”.