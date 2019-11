E’ stato pubblicato oggi, giovedì 26 gennaio 2017, l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di restauro e consolidamento di Porta San Biagio e mura limitrofe (QUI l’articolo). Questa procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata.

I soggetti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante presentazione dei modelli presenti nell’avviso, sul sito web del Comune di Lanciano, entro e non oltre le ore 13 di martedì 14 febbraio 2017, pena la non ammissione alla procedura.

Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 20, la stazione appaltante inviterà alla gara 20 imprese sorteggiate tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. Il sorteggio sarà effettuato in seduta pubblica in data e luogo da comunicare mediante avviso sul profilo del committente. Qualora il numero delle candidature sia inferiore a 20, invece, la stazione appaltante inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. Il Comune precisa che l’avviso è finalizzato ad una indagine di mercato e non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.