“Embedded - dove nascono le notizie”, è questo il titolo della mostra fotografica del fotoreporter Giuseppe Lami che sarà presentata sabato 28 gennaio, alle 20, nella Caffetteria Fenaroli di Lanciano.

Lami negli ultimi anni è stato embedded in diversi reparti delle Forze Armate, documentando per l’Ansa fatti ed avvenimenti tra i più complessi e drammatici del nostro periodo storico. Nei teatri operativi più impegnativi e complessi, come Libano, Kosovo, Afghanistan o imbarcato sulle navi della Marina Militare nel Mediterraneo meridionale, Giuseppe Lami ha condiviso con i nostri militari la loro vita quotidiana fatta di disagi, rischi, impegno, paure e a volte drammi, senza però mai soffermarsi sugli aspetti più cruenti a cui ha assistito.

Le sue fotografie rappresentano, con pulizia e rigore formale, un mondo che sembra silenzioso e lontano, in cui l'abnegazione di pochi si confronta con la speranza a la disperazione di tanti. Un mondo in realtà vicino a noi che però riteniamo lontano anni luce dalla nostra vita e su cui dovremmo riflettere con maggiore attenzione.

La mostra è organizzata insieme all’Associazione Culturale Cafèart e grazie alla disponibilità dell’ANSA, dello Stato Maggiore Difesa e della Marina Militare. A presentare Lami ci sarà Antonello Tiracchia, seguirà piccolo aperitivo accompagnato dalla chitarra di Orlando Volpe.