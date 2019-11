A seguito del prolungato disservizio causato dalla mancanza di energia elettrica durante l’emergenza maltempo della scorsa settimana, il sindaco di Lanciano Mario Pupillo ha dato mandato all'Ufficio Legale del Comune di attivare tutte le procedure necessarie alla presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Lanciano.

L'Ufficio Tecnico raccoglierà in un fascicolo tutti i disservizi registrati e segnalati per le opportune valutazioni in ordine all'esposto, che verrà presentato formalmente nei prossimi giorni dall'Avvocatura Comunale.

“Chiederemo alla Procura della Repubblica di accertare le eventuali responsabilità in ordine all'interruzione di pubblico servizio patito da più di 10 mila cittadini lancianesi tra lunedì 16 e venerdì 20 gennaio. - spiega Pupillo - Ritengo intollerabile aver lasciato intere famiglie, numerose attività commerciali e artigianali, intere contrade di Lanciano senza luce per diverse decine e decine di ore: addirittura nel caso di Santa Maria dei Mesi per oltre 74 ore. Ho più volte ringraziato i tecnici per il lavoro svolto sul campo, ma a mio avviso i responsabili dei gestori della fornitura dovranno rispondere di questo grave disservizio che ha interessato Lanciano e l'Abruzzo intero”.