Sono state tante le polemiche ed i solleciti arrivati dai residenti a seguito del crollo del tetto di un capannone in via Brescia lo scorso 17 gennaio (QUI l’articolo).

Così questa mattina, l’assessore all’Ambiente Davide Caporale, con Cesiano Bucci dell'Ufficio Igiene della Asl Lanciano Vasto Chieti, Antonio Iezzi del Settore Ambiente del Comune di Lanciano, i tecnici del Settore Urbanistica Roberto Ceroli e Simona Vinciguerra e i proprietari della struttura, hanno effettuato un sopralluogo sull’area per verificare lo stato della situazione.

“Dal sopralluogo non sono emerse particolari criticità in merito al pericolo imminente per la salute pubblica, domani gli uffici comunali procederanno ad emettere apposita ordinanza contingibile ed urgente per l'immediata messa in sicurezza dell'area e la rimozione del materiale entro 30 giorni”, spiega l'assessore all'Ambiente Davide Caporale.

I proprietari della struttura hanno dato piena disponibilità ad un intervento immediato, provvedendo ad effettuare dei prelievi di materiale per le analisi del caso e assicurando la copertura con dei teloni in attesa della rimozione completa dello stesso, che dovrà avvenire necessariamente entro 30 giorni a partire da domani. - sottolinea l'assessore Caporale - Si procederà dunque allo smantellamento della copertura in amianto, già effettuato in parte dalla proprietà, per mettere in sicurezza e bonificare l'intera area: mi preme sottolineare che il materiale, non rilasciando fibre e polveri in quanto bagnato da pioggia e neve, non risulta nocivo per la salute pubblica”.