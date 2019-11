Si sono occupati soprattutto di supporto e soccorso alla popolazione e durante l’emergenza che neve che ha colpito il nostro territorio hanno lavorato giorno e notte, 24 ore al giorno, senza mai fermarsi. Parliamo dei gruppi di protezione civile che, coordinati dal COC (Centro Operativo Comunale) di Lanciano si sono adoperati per non far sentire sola la popolazione in un momento di grande difficoltà e disagio.

“Nelle nostre possibilità abbiamo cercato di assicurare il servizio a chiunque, - ha detto Corrado Ciccarese, del corpo di protezione civile dei Vigili del Fuoco in congedo di Lanciano - portando viveri, generi di conforto, medicinali e fornendo assistenza ad anziani e persone sole”. Gli uomini della protezione civile si sono occupati anche di reperire generatori da portare a chi era rimasto senza corrente elettrica per molto tempo e ne aveva bisogno per motivi di salute.

“Abbiamo aiutato le persone a tirar fuori le auto dalla neve, - ha spiegato Corrado a Zonalocale - accompagnato malati in ospedale e anche trainato un’ambulanza rimasta bloccata nella neve alta proprio durante un soccorso. Abbiamo operato in condizioni difficili: - ha proseguito - senza corrente, telefoni e acqua ma fortunatamente nella nostra zona la parte della vera emergenza è passata, ora non resta che sostenere e pregare per chi è davvero in condizioni critiche”.

Insieme ai Vigili del Fuoco in congedo, con il COC, hanno collaborato i gruppi dei Volontari del Soccorso e dell’ANA (Associazione Nazionale Alpini). “Il mio gruppo, a Lanciano - ci ha raccontato Corrado - è completamente autofinanziato e composto da una trentina di iscritti ma abbiamo sempre bisogno di forze nuove e giovani”. Per chi fosse interessato ad unirsi al gruppo è possibile recarsi nella sede della protezione civile di Lanciano in contrada Marcianese, ogni sabato pomeriggio, oppure contattare il presidente dell’associazione, Renato Gaeta, al numero 3395934631.