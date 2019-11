Il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio ha prolungato la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado anche per le giornate di venerdì 20 e sabato 21 gennaio. Tale decisione, fa sapere il Comune in una nota, si è resa necessaria per risolvere i problemi legati alla sicurezza della viabilità, soprattutto provinciale, interessata da smottamenti ed alberi caduti e perché alcune zone sono ancora prive di energia elettrica.

Stessa decisione anche per i Comuni di Rocca San Giovanni e San Vito Chietino in cui le lezioni riprenderanno lunedì 23 gennaio.

A Treglio, invece, le scuole dell’infanzia e primaria riprenderanno regolarmente le lezioni domani mattina, venerdì 20 gennaio. “Le scuole sono perfettamente pronte, sicure e già calde. - afferma il sindaco Massimiliano Berghella - Quindi noi abbiamo deciso che è inutile rinviare la riapertura”.