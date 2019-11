Ore 17 - Ripristinata da poco la corrente elettrica anche in contrada Fontanelle. Intanto in città proseguono le operazioni di sgombero della neve per cercare di tornare alla normalità nel più breve tempo possibile.

Ore 14.20 - Salvo sbalzi o interruzioni momentanee, è stata ripristinata l'energia elettrica in alcune a nord di Lanciano dove mancava da 72 ore: Santa Maria dei Mesi, Torre Marino e Candeloro.

Ore 12.10 - Il Comune di Lanciano mette a disposizione dei cittadini senza corrente elettrica da lunedì 16 gennaio il trasferimento in albergo fino al completo ripristino della fornitura energetica. Le sistemazioni temporanee saranno offerte ai cittadini che ne faranno richiesta, con precedenza alle famiglie che vivono con anziani, bambini, diversamente abili, pazienti in assistenza domiciliare. La funzione tecnica e socio sanitaria del Centro Operativo Comunale raccoglierà le adesioni e le segnalazioni ai numeri 0872707640 e 3356097725. L'operazione di assistenza alla cittadinanza colpita da questa emergenza è coordinata dall'Assessore al Sociale, Dora Bendotti.

Ore 11.35 - La Sasi spa ha comunicato la sospensione dell'erogazione idrica per oggi, 19 gennaio, in contrada Nasuti per interventi urgenti alla condotta principale Castel Frentano - Poggiofiorito - Villamagna in località Martorella di Poggiofiorito. L'erogazione verrà ripristinata nelle ore notturne.

Ore 11.30 - Il sindaco di Lanciano, in considerazione dell'attuale situazione meteo e delle urgenze indifferibili che si registrano in queste ore in altre località della Regione, ha offerto la disponibilità della città di Lanciano a destinare altrove e in località maggiormente bisognose di aiuti urgenti i mezzi dell'Esercito Italiano inviati in città ieri sera. I mezzi, tra cui una ruspa tipo “Terna”, hanno sostato durante la notte nel parcheggio della Tua nella zona industriale di Marcianese e sono ripartiti in mattinata verso altre destinazioni.

19 gennaio, ore 10 - Sono trascorse 70 ore e diverse famiglie si trovano ancora senza corrente elettrica in alcune contrade di Lanciano. Nella serata ieri, ripristinato il servizio a Santa Liberata, Nasuti, Madonna del Carmine e Sant’Amato ma restano problemi a Santa Maria dei Mesi, parte di Torre Marino e Serre dove nella notte la luce è nuovamente andata via. "Chiederemo conto ai responsabili di questo disservizio", commenta il sindaco Mario Pupillo.ioni.

Ieri sera era ancora blackout dell'illuminazione pubblica nel centro ed in diverse strade della città.