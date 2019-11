Anche il canile di Lanciano è stato duramente colpito dalle forti nevicate che hanno messo in ginocchio la città di Lanciano e l’intera regione Abruzzo.

La neve colma d’acqua ha notevolmente appesantito i rami degli alberi presenti nella struttura comunali facendoli crollare rovinosamente su cucce, recinzioni e casette. Messa a dura prova la già disastrata strada di accesso.

Fortunatamente i cani ospiti sono tutti illesi ma la situazione del canile ora è davvero al limite. Reti tranciate di netto, pesanti rami a terra che ostruiscono il passaggio e cani e volontari costantemente in pericolo soprattutto in vista delle nuove previsioni meteorologiche. E con le difficoltà che vive la città di Lanciano in questi gironi, la soluzione non sembra affatto dietro l’angolo.