“Essere l’unico consigliere di Lanciano per me è motivo di grande orgoglio e cercherò di fare il meglio per la mia città e la mia provincia”. E’ quanto dichiarato da Gabriele Di Bucchianico, neo eletto consigliere provinciale dopo il voto di domenica scorsa a Chieti (QUI l’articolo).

Di Bucchianico, consigliere comunale di opposizione eletto con la lista civica Lanciano al centro, a sostegno del candidato sindaco Errico D’Amico, è il terzo eletto nella lista di moderati Insieme per la Provincia, dopo Luciano Marinucci e Graziano Marino.

“Se sono riuscito a centrare questo obiettivo è soprattutto merito del bellissimo lavoro di squadra fatto con gli amici di Lanciano, in lungo e largo in tutta la provincia. - dice Di Bucchianico a Zonalocale - E spero che da questo lavoro possa nascere un nuovo progetto politico di moderati che punti al cambiamento”.

Di Bucchianico si dice soddisfatto anche per il risultato della lista Insieme per la Provincia, seconda dopo quella del centrosinistra, classificatasi prima di quella del centrodestra. “C’è voglia di cambiamento e di una nuova casa per i moderati - commenta il neo consigliere provinciale - e spero davvero che la nostra squadra possa fare ancora molto in questo senso”.