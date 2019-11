Si è letteralmente sbriciolato sotto il peso della neve caduta negli ultimi giorni, appesantita ancora di più dall’acqua che scende da alcune ore sulla nostra città ed è crollato il tetto di un capannone in via Brescia, in pieno centro, a poche centinaia di metri dall’ospedale Renzetti.

I vicini riferiscono di aver sentito un forte boato e una volta corsi alla finestra di aver visto lo stabile con una voragine al posto della copertura. La struttura, che fino a qualche mese ospitava una palestra, fortunatamente ora è vuota, ma ciò che desta preoccupazione è l’eternit, materiale di cui era fatto il rivestimento ora collassato. Tempo fa i residenti avevano anche promosso una raccolta firme come sollecito per sanare la situazione ma erano stati confortati sull'assoluta sicurezza dello stabile.

Sul posto sono subito accorsi vigili del fuoco e carabinieri e probabilmente domani la strada verrà chiusa per le operazioni del caso. Intanto continua a piovere incessantemente e nella notte sono previste anche nuove nevicate.