L'EVENTO E' STATO RINVIATO A SABATO 4 FEBBRAIO.

"Riteniamo che quanto stia accadendo sul nostro territorio debba dare, a tutti, delle priorità nuove non soltanto logistiche ma anche mentali. Ci ritroveremo insieme tra pochi giorni, ad inizio febbraio, e sarà bellissimo farlo respirando e sorridendo per esserci lasciati alle spalle, tutti, quanto di spiacevole, difficile e doloroso ci sta capitando ora." E' quanto commenta lo stesso Ernesto Valerio sul suo profilo Facebook. L'appuntamento è quindi per sabato 4 febbraio, alle ore 18, nella Nuova Libreria Barbati.









Dopo la presentazione dello scorso giugno, a poche settimane dall’uscita del suo primo romanzo, lo scrittore frentano Ernesto Valerio torna a Lanciano per una nuova presentazione di “Due volte a settimana”, edito dalla casa editrice PresentARTSì ed in vendita nelle librerie da maggio 2016. Ernesto sarà a Lanciano sabato 21 gennaio, alle ore 18, nella Nuova Libreria Barbati ad inaugurare il nuovo ciclo di incontri con l’autore.

Ernesto è nato a Lanciano nel 1983, laureato in Comunicazione a L’Aquila e in Sociologia Economica a Trento, oggi risiede e lavora a Mantova.

In questo romanzo d’esordio, Ernesto Valerio racconta il mondo del personaggio Elio Toso, uno "svuota-cantine" per passione, che ripercorre le storie degli altri e anche tratti della propria esistenza, attraverso gli oggetti in cui si imbatte: pezzi di vita e simboli del tempo passato, da gettare via o da conservare e restaurare, per restituire senso e possibilità ad un nuovo avvenire.

“Due volte a settimana” ha riscontrato un’ottima accoglienza e diffusione a livello nazionale, grazie al passa-parola testimoniato sui social network, arrivando ad esaurire anche la seconda ristampa.

Sabato 21, l’incontro con Ernesto Valerio sarà introdotto da Francesco Rosato, consulente finanziario per professione, ma attivo a Lanciano con l'associazione Progetto Etiopia Onlus - Lanciano e l'organizzazione di "Concerti di Gusto" con l'associazione Lanciano Domani. Letture a cura di Raffaella Tenaglia.