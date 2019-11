Ore 10.45 - A Lanciano scuole chiuse anche domani, martedì 17 e mercoledì 18 gennaio.

16 gennaio, ore 7.30 - "In considerazione del repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche avvenute durante la notte e alla luce dell'abbondante nevicata in corso, comunico la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi d'infanzia, per la giornata di oggi lunedì 16 gennaio". Così il sindaco Mario Pupillo annuncia la chiusura delle scuole per oggi, lunedì 16 gennaio, a seguito della nuova nevicata su Lanciano.

Scuole chiuse anche a Castel Frentano, Treglio, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia e Torino di Sangro.