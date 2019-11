Subiranno leggere modifiche i percorsi delle linee urbane dei bus a Lanciano a seguito della neve dei giorni scorsi e dopo sopralluoghi effettuati nel pomeriggio di ieri.

Ecco i percorsi previsti per la giornata di oggi, venerdì 13 gennaio.

LINEE 1 e 1/: " Piazza D'Amico - Torre Sansone - Santa Giusta Attiva escluso Santa Giusta: fermata sostitutiva rotatoria Via del Mare

LINEE 2 e 2/: "Piazza D'Amico - Fonte Barile - San Nicolino"

Attiva escluso S.Nicolino Follani – Morge - Fonte Barile – Zona Industriale: fermata sostitutiva rotatoria Marcianese

LINEA 3: " Piazza D'Amico - Iconicella - Villa Stanazzo –Villa Scorciosa” Attiva escluso piazza Villa Stanazzo: fermata sostitutiva bivio Villa Stanazzo.

LINEA 4: CIRCOLARE " Piazza D'Amico - Quartiere Santa Rita “ Attiva escluso Villa Martelli: fermata sostitutiva bivio via Spataro

LINEA 5:“Nasuti – Madonna Del Carmine” Attiva escluso Nasuti: fermata alternativa bivio Nasuti/Madonna del Carmine Cantina Sociale

LINEA 6: "Piazza D’Amico-V.Andreoli-Scienciati-V.Elce-V.Pasquini-S.Onofrio-Rizzacorno-C.Campitelli" Attiva escluso Colle Campitelli e Rizzacorno

LINEA 7:" Piazza D'Amico-Villa Andreoli-Re Di Coppe-Serre” Attiva escluso Fonte della Noce.

LINEA 8: " Piazza D'Amico - Torre Marino” SOSPESA

LINEA 9: " Piazza D'Amico - San Iorio” SOSPESA

LINEA 10: " Piazza D'Amico - Centro Storico- Via Don Minzoni - Via Rosato - Via Tinari” Attiva escluso Centro Storico

LINEA: “ Via Del Verde Scolastica” Attiva