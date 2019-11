Dopo la neve che ha duramente colpito il nostro territorio nei giorni scorsi, si torna piano piano alla normalità. E dopo rotture di tubature (QUI l’articolo), condotte ghiacciate e problemi con la normale erogazione dell’acqua, la Sasi fa sapere che piano piano la situazione sta tornando verso la normalità e nel comunicarlo chiede la collaborazione dei cittadini nel controllo di contatori e impianti di ricezione idrica di tutti gli immobili di proprietà.

“In particolare - si legge in una nota della Sasi - si invitano tutti gli utenti proprietari di seconde case, abitazioni non utilizzate, fabbricati rurali o qualsiasi altro manufatto dotato di fornitura idrica a verificare che non vi siano allacci o misuratori rotti dal gelo con conseguente fuoriuscita di acqua”.

La concomitanza di più situazioni di questo tipo in una stessa zona, infatti, può compromettere la normale erogazione idrica e determinare persino lo svuotamento dei serbatoi.